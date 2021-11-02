ملك المغرب يمارس الصيد في بوزنيقة

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كشفت تقارير إعلامية في المغرب، الثلاثاء، عن أن العاهل المغربي الملك محمد السادس توجه لى مدينة بوزنيقة في إقليم بنسليمان لممارسة هوايته في الصيد.

وذكرت صحيفة «هسبريس» المغربية أن الملك محمدا السادس حل بمدينة بوزنيقة، حيث يتواجد القصر الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، ما استنفر الجهات الأمنية بشوارع المدينة.

وأشارت إلى أن العاهل المغربي يزور هذه المدينة التي تتمتع بغطاء من الغابات، وتتواجد بها محمية خاصة، حيث يمارس القنص مع ضيوفه المولعين بهذه الرياضة.

كما تعرف مدينة بوزنيقة، خلال موسم القنص، حلول ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، مع أصدقائه في الدراسة، لممارسة القنص بهذه المحمية.