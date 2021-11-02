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«رئيس تعدين المهندسين»: أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

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«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول «رئيس تعدين المهندسين»: أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

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قال المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، بنقابة المهندسين، إن قطاع البترول، بذل مجهودات لا يستطيع أحد تصورها، حتى أصبحت مكتفية ذاتيا من الغاز الطبيعي، بعد أن كانت تستورده، بل وتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي.

وأضاف: «وبعد ان كان المستثمرون يحجمون عن مصر، أصبحت بلد جاذبة للاستثمار والدليل على ذلك كم الاتفاقيات التي تم توقيعها للبحث، والاستكشاف عن البترول في البحر الابيض المتوسط، والبحر الأحمر، والصحراء».

وتابع خلال كلمته بمؤتمر «قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات»، الذي تعقده نقابة المهندسين: «كما نجد ان توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية زاد من معدل 200 :300 ألف وحدة سكنية في العام، ليصل إلى أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، وكذلك زيادة السيارات التي يتم تحويلها إلى الغاز، وزيادة عدد محطات بالغاز اضعاف مضاعفة، ونشاهد الانجازات الكبيرة في قطاع تكرير البترول، والذى يعتبر من الانجازات الكبيرة التي تحسب لوزارة البترول حيث قامت بتطوير المعامل القديمة واضافة معامل جديدة ستودى إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية».

واختتم: «هذا إلى جانب الاهتمام الكبير الذي أولاه وزير البترول، لقطاع الثروة المعدنية، ما ادى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات للبحث عن الذهب، وزيادة انتاج الفوسفات، وزيادة صادراته، بل وتحويله إلى منتجات تؤدي إلى مضاعفة العائد منه بدلا من تصديره كمادة خام، ونحن نطالب وزير البترول والثروة المعدنية القاء الضوء على ما قام به قطاع البترول المصري من جهود وانجازات وتحديات حتى يعلم ابناء الوطن ما يقوم به ابناء هذا القطاع من اجل هذا البلد الأمين».

المصرى اليوم

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