أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

Print
نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن زيارة الدكتورة ايمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الاجتماعية، للدكتور الديب السيد محمد الديب، طبيب مقيم بقسم الباطنة، في مستشفى جامعة سوهاج، والذي تم الاعتداء عليه، بالمستشفى، ورافق «سلامة» الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أسامة رشاد، عميد كلية طب سوهاج.

وكان أهلية مريضة اعتدوا على الطبيب، أثناء تأدية مهام عمله بمستشفى سوهاج الجامعي، ومحاولة إنقاذ سيدة كبيرة في السن، وأحدثوا به إصابات، وتلفيات بالمستشفى، وتوفيت المريضة أثناء أعتداء أهليتها على الطبيب.

وأوضحت «سلامة» أن إدارتي الجامعة، ومستشفى سوهاج الجامعي، حررتا بلاغ بصفتهما ضد المعتدين، ووجهوا لهم اتهامات بالتعدي على طبيب أثناء أداء عمله، وإحداث تلفيات بالمستشفى، إضافة إلى تعطيل سير العمل في منشأة حيوية مما يعرض حياة المرضى للخطر، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت على متابعة نقابة الأطباء لسير التحقيقات، شاكرة إدارتي جامعة سوهاج وكلية طب سوهاج على القيام بدورهما نحو حماية العاملين، وتحرير المحضر عن المنشأة، مناشدة جميع المنشآت الطبية باتباع توجيهات النقابة، وتعليمات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات، للإبلاغ عن التعدي على العاملين بالمستشفيات، باسم إدارة المستشفى، وليس المعتدى عليه بشكل شخصي حتى يتم التحقيق في المسار القانوني الصحيح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تزيد في فصل الشتاء.. الصحة تقدم 4 نصائح للمواطنين للتعامل مع حوادث الكهرباء

تزيد في فصل الشتاء.. الصحة تقدم 4 نصائح للمواطنين للتعامل مع حوادث الكهرباء

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في حوادث مرورية

مصرع وإصابة 20 فى حوادث بسوهاج والشرقية

مصرع وإصابة 20 فى حوادث بسوهاج والشرقية