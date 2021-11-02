نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيب بسوهاج: نتابع التحقيقات ونقدم دعما قانونيًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن زيارة الدكتورة ايمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الاجتماعية، للدكتور الديب السيد محمد الديب، طبيب مقيم بقسم الباطنة، في مستشفى جامعة سوهاج، والذي تم الاعتداء عليه، بالمستشفى، ورافق «سلامة» الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أسامة رشاد، عميد كلية طب سوهاج.

وكان أهلية مريضة اعتدوا على الطبيب، أثناء تأدية مهام عمله بمستشفى سوهاج الجامعي، ومحاولة إنقاذ سيدة كبيرة في السن، وأحدثوا به إصابات، وتلفيات بالمستشفى، وتوفيت المريضة أثناء أعتداء أهليتها على الطبيب.

وأوضحت «سلامة» أن إدارتي الجامعة، ومستشفى سوهاج الجامعي، حررتا بلاغ بصفتهما ضد المعتدين، ووجهوا لهم اتهامات بالتعدي على طبيب أثناء أداء عمله، وإحداث تلفيات بالمستشفى، إضافة إلى تعطيل سير العمل في منشأة حيوية مما يعرض حياة المرضى للخطر، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت على متابعة نقابة الأطباء لسير التحقيقات، شاكرة إدارتي جامعة سوهاج وكلية طب سوهاج على القيام بدورهما نحو حماية العاملين، وتحرير المحضر عن المنشأة، مناشدة جميع المنشآت الطبية باتباع توجيهات النقابة، وتعليمات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات، للإبلاغ عن حوادث التعدي على العاملين بالمستشفيات، باسم إدارة المستشفى، وليس المعتدى عليه بشكل شخصي حتى يتم التحقيق في المسار القانوني الصحيح.