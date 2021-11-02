وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد: الآمال معقودة عليكم لمواصلة الارتقاء بدور الهيئة

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أدى أعضاء النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013، 2014 اليمين القانونية أمام وزير العدل، اليوم الثلاثء، بحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وشهد عدد من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد في القاعة الكبرى بديوان عام وزارة العدل.

وفي كلمته رحب وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ الأعضاء الجدد على صدور قرار رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم.

وأشار إلى أن الآمال معقودة عليهم لمواصلة الارتقاء بدور هيئة النيابة الإدارية امتداداً لمن سبقهم، وأوصاهم بحسن المسلك والخصال، وحثهم على الإخلاص والتفوق في العلم والاجتهاد.

وأكد أن وزاره العدل لن تدخر جهدا في سبيل دعمهم وصقل مهارتهم حرصا منها على استمرار الأجيال البناءة والمعطاءة التي تستهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد أيًا كان شكله ونمطه حتى نرتقى بوطننا مصر إلى المكانة العالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.