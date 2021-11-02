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كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام ()

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كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو) كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام ()

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سجل محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الأهلي هدفًا خلال المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم أمام فريق المرج ضمن استعدادات الأهلي لمباراة القمة المرتقبة أمام غريمة في الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الأهلي الفوزعلى المرج بنتيجة 2-1 خلال المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب «التتش» بالجزيرة.

وسجل للأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا» وحسام حسن.

وجاء هدف كهربا بنس أسلوب النجم العالمي «رونالدو» لاعب مانشستر يوناتيد خلال المباراة الأخيرة في أمام توتنهام في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

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