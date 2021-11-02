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في البروفة الأخيرة استعدادًا للزمالك .. الأهلي يهزم المرج بثنائية كهربا وحسام حسن

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في البروفة الأخيرة استعدادًا للزمالك .. الأهلي يهزم المرج بثنائية كهربا وحسام حسن في البروفة الأخيرة استعدادًا للزمالك .. الأهلي يهزم المرج بثنائية كهربا وحسام حسن

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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لكرة مساء اليوم الثلاثاء الفوز على نظيره المرج بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي محمود كهربا وحسام حسن، واطمأن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على جاهزية جميع اللاعبين في ودية المرج قبل الدخول غدًا في معسكر مغلق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.

المصرى اليوم

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