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رجائي عطية: قد ألجأ إلى «حكماء المحامين» كطرف محايد في المسائل الخلافية

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رجائي عطية: قد ألجأ إلى «حكماء المحامين» كطرف محايد في المسائل الخلافية رجائي عطية: قد ألجأ إلى «حكماء المحامين» كطرف محايد في المسائل الخلافية

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أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن قرار إنشاء مجلس حكماء نقابة المحامين المصرية من مجموعة من كبار أساتذة المحاماة في ، المعلن عنه ضمن قرارات ونتائج وتوصيات مؤتمر «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، جاء لحاجة النقابة لحكماء محايدون، حتى يتم استشارتهم في المسائل الخلافية.

وأضاف نقيب المحامين: «كثيرا ما تحدث أمور نحتاج فيها إلى حكماء محايدون، ليسوا طرفا فيما يجري ونحب أن نلتمس الحكمة من أحد الذين يتمتعون بالعلم والحكمة والحيدة».

وتابع: «أمر طبيعي أنه من الممكن أن ألجأ أنا كنقيب المحامين، لمجلس الحكماء وأخبره عن مسألة معروضة وهناك خلاف بيني، وبين غيري فيها، وأسمع لرؤية حكماء المجلس».

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة العامة، اليوم، للإعلان عن القرارات والنتائج الخاصة بمؤتمر يوم المحاماة الذي تم تنظيمه الخميس الماضي.

المصرى اليوم

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