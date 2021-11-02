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وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

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وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

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قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إن «الحوار المتبادل مع هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا لحل الخلاف»

ولفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن لبنان يقر بعجز عن تحجيم دور حزب الله، قائلاً: «الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله»

وتابع: «نحن غير قادرين على تحجيم دور حزب الله والمشكلة إقليمية»

تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول حرب اليمن قال فيها إنها: «عبثية ولابد أن تنتهي» معتبرًا أن «الحوثيين يدافعون عن أنفسهم» الأمر الذي أدى لأزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج.

إذ ستدعت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان في بلادهم وسلمتهم مذكرات احتجاج تتضمن رفضها واستنكارها التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، كما انتقدها مجلس التعاون الخليجي مطالبًا الحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها.

المصرى اليوم

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