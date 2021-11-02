اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان

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اكتملت قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، وذلك مع ختام التصفيات اليوم الثلاثاء.

ونجح 11 منتخباً في الحصول على بطاقات التأهل المباشر كأبطال للمجموعات، إلى جانب أوزبكستان المضيفة، وانضم إليها أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني وهي تايلاند والسعودية وتركمانستان وطاجيكستان.

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة:

- أبطال المجموعات

المجموعة الأولى: قطر

المجموعة الثانية: إيران

المجموعة الثالثة: العراق

المجموعة الرابعة: الكويت

المجموعة الخامسة: الإمارات

المجموعة السادسة: الأردن

المجموعة السابعة: أستراليا

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية

المجموعة التاسعة: فيتنام

المجموعة العاشرة: ماليزيا

المجموعة الحادية عشرة: اليابان.

- أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني:

تايلاند (المجموعة العاشرة)

السعودية (المجموعة الرابعة)

تركمانستان (المجموعة السادسة)

طاجيكستان (المجموعة الثانية).

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية هي الخامسة بعد نسخ 2013 في عمان، و2016 في الدوحة و2018 في الصين والبطولة الأخيرة كانت قد اقيمت في تايلند مطلع عام 2020 .

وستكون هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بمنطقة وسط آسيا، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر 2022.