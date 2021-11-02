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أكد مواصلة فئة "السكن والمرافق" تراجعها خلال سبتمبر وارتفاع "الأغذية والمشروبات" بـ2.4%

كشف تقرير حديث صادر من "شركة جدوى للاستثمار" لشهر نوفمبر، عن استقرار أسعار العقارات في المملكة عند نسبة 0.5%، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021، مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي 2020.

وأوضح التقرير أن أسعار العقارات التجارية سجّلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام الماضي 2020، فيما انخفضت أسعار الإيجارات السكنية بشكل ملحوظ بنسبة 3.6% مقارنةً بالعام الماضي.

ولفت إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.3%، خلال الربع الثالث من العام 2021، مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، كما تراجعت أسعار العقارات التجارية في المملكة خلال الربع الماضي بنسبة 0.9%، مقارنةً بالربع الثاني 2021.

وتفصيليًا، فقد استقرت أسعار العقارات في منطقة مكة المكرمة عند حدود 0.2%، مقارنةً بالعام الماضي 2020، مدعومًا بارتفاع معدلات القروض العقارية المدعومة من البرامج الحكومية السكنية، وهو ما يعد أول ارتفاع سنوي له منذ الربع الثاني 2018.

وأشار التقرير إلى استقرار الأسعار في مؤشر تكلفة المعيشة لشهر سبتمبر بنسبة 0.6%، مقارنةً بالعام الماضي وبنسبة 0.2%، مقارنةُ بشهر أغسطس 2021، موكدًا على مواصلة الأسعار في فئة "السكن والمرافق" تراجعها خلال شهر سبتمبر2021.

وتطرق التقرير إلى استقرار الأسعار في مؤشر تكلفة المعيشة في سبتمبر بنسبة 0.6% مقارنةً بالعام الماضي 2021، وبنسبة 0.2% مقارنةً بشهر أغسطس، فيما ارتفعت أسعار فئة "الأغذية والمشروبات" بنسبة طفيفة 2.4% بالمقارنة بسبتمبر 2020.

كما سجلت فئة "النقل" ارتفاع 5.9% على أساس سنوي ونحو 0.2% مقارنةً بشهر أغسطس، وشهدت أسعار فئة "التعليم" أول ارتفاع طفيف لها منذ أغسطس 2020، عند 0.5% مقارنة بالعام الماضي.