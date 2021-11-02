"عتود جازان" يستعدّ لاستقبال زواره في فصل الشتاء

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تغمره الطبيعة بجمالها والأجواء باعتدالها

اكتسب مركز "عتود" شهرته لكونه أحد مواقع الاستقطاب الشتوي في منطقة جازان.



ومنحه الموقع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جيزان بمسافة تزيد على 130 كيلومترًا، ميزة نسبية تغمره الطبيعة بجمالها والأجواء باعتدالها، خاصة في فصل الشتاء، وبات مقصداً للزوار بحثاً عن الدفء والاستمتاع بطبيعته.



ويشكل شاطئ عتود الممتد قرابة 30 كيلومترًا بكثبانه الرملية، نقطة جذب يفضلها كثير من المتنزهين في هذه الأيام.



كذلك متنزه "رمال عتود" و"جبل عكاد" المحاط ببساط أخضر غاية في الجمال، تحفه شعاب وادي عتود محتضناً السيول المنحدرة من قمم جبال السروات، لتصب في البحر الأحمر تاركة وراءها كميات كبيرة من التربة الرسوبية الصالحة للزراعة.



ويمتاز موقع "عتود" بوفرة مياهه الجارية في أودية "عتود وبيض ورملان" لتكوّن مجتمعة رافداً حيوياً لأهالي عتود ومحافظة الدرب عموماً لمزاولة مهنتهم في زراعة محاصيل الذرة الرفيعة الحمراء والبيضاء والدخن، وإنتاج السمسم والمصدر الأهم لأعلاف المواشي.



ويشهد مركز "عتود" الذي يقارب عدد سكانه 10 آلاف نسمة، توافد الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الربيعية التي تعيشها المناطق الساحلية عموماً خلال هذه الفترة، سواء في المتنزهات البرية أو البحرية، ومنها "شاطئ بحر عتود، وشاطئ السميرات".



حيث يكتمل هذا الجمال بما يحظى به مركز عتود وقراه بشكل عام وشاطئ السميرات بشكل خاص من اهتمام من بلدية الدرب التي تدرك الأهمية السياحية لهذا المركز بوجود مكتب خدمات يمارس دوره الخدمي في متابعة كل الخدمات للمركز والشاطئ البكر الجميل.



وذكر مدير مكتب الخدمات البلدية بعتود حسن أحمد شرفي، أن بلدية الدرب بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس البلدية م. عبد المجيد بن علي مذكور، أكملت كل استعداداتها لاستقبال آلاف المرتادين المتوقعة زيارتهم خلال إجازة الربيع.



وأضاف: وفرت بلدية الدرب كل الإمكانيات لمكتب خدمات عتود ليقوم بدوره في تهيئة كل المرافق العامة ورفع مستوى النظافة في قرى المركز وشاطئ السميرات الذي يعد واجهة سياحية تحظى باهتمام كبير.



وتابع: "تتكامل الخدمات في شاطئ السميرات السياحي على تقديم جميع الخدمات، كذلك النظافة وصيانة الشاطئ، إلى جانب ذلك يوجد ممشى وممرات".



كما أن الشاطئ تلفّه من جهة الغرب كثبان رملية ذهبية اللون تضفي إطلالة ورونقاً وجمالاً على المكان ليُكوّنا معاً لوحة جمالية تمنح الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات على شاطئ بحر السميرات.



ووجه "الشرفي" دعوة للمستثمرين بأن يتوجهوا لكورنيش السميرات، لكون المستثمر هو جزء لا يتجزأ من روافد السياحة؛ حيث أوضح أن ١٥ موقعًا استثماريًّا مؤقتًا سيتم طرحها عبر موقع فرص.



ونوه إلى أن من يرغب الاستثمار ومعرفة كل ما يخص كورنيش السميرات يتوجه إلى بلدية الدرب، ممثلة في قسم الاستثمار وسيجد كل التسهيلات له، كما وعد بذلك رئيس البلدية المهندس "مذكور".



وشكر "الشرفي" رئيس مركز عتود سعود آل غملاس، قائلًا: إنه لا يدخر جهدًا في التعاون مع البلدية ممثلة في مكتب الخدمات بعتود، لتقوم بعملها على أكمل وجه.



كما نوه "الشرفي" في حديثه إلى أن البلدية تستقبل كل البلاغات لمعالجة التشوهات البصرية على الرقم ٩٤٠.