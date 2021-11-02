أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

دوري الأبطال.. تشيلسي في المهمة الأخيرة بدور المجموعات أمام مالمو

Print
دوري الأبطال.. تشيلسي في المهمة الأخيرة بدور المجموعات أمام مالمو دوري الأبطال.. تشيلسي في المهمة الأخيرة بدور المجموعات أمام مالمو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره مالمو السويدي، اليوم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة،على ملعب مالمو ستاديون، ضمن إطار الجولة الرابعة في المجموعة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ألتقى الفريقان في ثلاث مناسبات من قبل، آخرهم في النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث حقق تشيلسي الفوز بنتيجة 4-0، وموسم 2019 في دور الـ32، وفاز تشيلسي أيضًا بثلاثية دون رد، واللقاء الأول بينهم أنتهى بنتيجة 2-1 للبلوز.

يأمل تشيلسي في خطف الثلاث نقاط، للعبور إلى الدور المقبل، وتخطي يوفنتوس متصدر المجموعة بـ 9 نقاط، وذلك للدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ولم بفز مالمو بأي مباراة في دور المجموعات، حيث خسر من يوفنتوس، وتشيلسي، وزينيت سانت بطرسبورغ.

يحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتزيل مالمو ترتيب المجموعة بلا نقاط، ويتصدر يوفينتوس المجموعة برصيد 9 نقاط، وزينيت سانت بطرسبورغ في المركز الثالت برصيد 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لنادي تشيلسي:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ريس جيمس – تياجو سيلفا – روديجير – تشيلويل.

الوسط: كريستنسين – جورجينو – كانتي – أزبيليكويتا.

الهجوم: ماسون ماونت – كاي هافيرتز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما