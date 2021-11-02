دوري الأبطال.. تشيلسي في المهمة الأخيرة بدور المجموعات أمام مالمو

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يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره مالمو السويدي، اليوم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة،على ملعب مالمو ستاديون، ضمن إطار الجولة الرابعة في المجموعة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ألتقى الفريقان في ثلاث مناسبات من قبل، آخرهم في النسخة الحالية من دوري الأبطال، حيث حقق تشيلسي الفوز بنتيجة 4-0، وموسم 2019 في دور الـ32، وفاز تشيلسي أيضًا بثلاثية دون رد، واللقاء الأول بينهم أنتهى بنتيجة 2-1 للبلوز.

يأمل تشيلسي في خطف الثلاث نقاط، للعبور إلى الدور المقبل، وتخطي يوفنتوس متصدر المجموعة بـ 9 نقاط، وذلك للدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.

ولم بفز مالمو بأي مباراة في دور المجموعات، حيث خسر من يوفنتوس، وتشيلسي، وزينيت سانت بطرسبورغ.

يحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتزيل مالمو ترتيب المجموعة بلا نقاط، ويتصدر يوفينتوس المجموعة برصيد 9 نقاط، وزينيت سانت بطرسبورغ في المركز الثالت برصيد 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لنادي تشيلسي:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ريس جيمس – تياجو سيلفا – روديجير – تشيلويل.

الوسط: كريستنسين – جورجينو – كانتي – أزبيليكويتا.

الهجوم: ماسون ماونت – كاي هافيرتز.