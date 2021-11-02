رجائي عطية: «إعفاء المحامين» من رسوم قيد الدعاوى إلكترونيًا «قرار ثوري»

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أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإعفاء المحامين من رسوم التسجيل على البوابة الالكترونية لقيد الدعاوى، بالقرار الثوري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة العامة، للإعلان عن القرارات والنتائج الخاصة بمؤتمر يوم المحاماة، الذي تم تنظيمه الخميس الماضي.

وأضاف «عطية»: «ما حدث يمثل مبادرة من وزير العدل غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه كان من الشائع قبل أن يأتي إلى موقع نقيب المحامين، أن العلاقة بين المحاماة والقضاء ووزارة العدل ليست على ما يرام، ولأنني مقتنع بأن هذه العلاقات ساءت لغير أسباب حقيقية، فقد أخذت على عاتقي أن أصحح صورة المحاماة، والعلاقات التي يجب أن تكون قائمة بيننا وبين القضاء من ناحية، وبيننا وبين وزارة العدل من ناحية، وبيننا وبين المجتمع المصري بأثره».

واستكمل: «عندما يأتي وزير العدل ويتحدث ويصمم على أن يدخل معي إلى القاعة، واضعًا يده في يدي فهذه رسالة أننا بالفعل شركاء في تحقيق العدالة، وعندما يقف وزير العدل على المنصة ويصدر هذا القرار الفوري التلقائي، فهذه شهادة على أن هناك تغير في الأمور، وفي صورة المحاماة».

وتابع: «لا يفوت أحد أن صورة المحاماة كانت قد اهتزت في عيون الناس، وبدأ ثمار مساعينا تأتي تباعًا، فلأول مرة في تاريخ نقابة المحامين يتفضل رئيس نادي القضاة بالحضور إلى مقر النقابة رفقة مجموعة من القضاة، ولقد قابلنا هذا الود والاحترام بود واحترام متبادل».