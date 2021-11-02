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لبنان : لا نقدر على تحجيم دور حزب الله.. وقرداحي أشعل الأزمة مع الرياض

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لبنان : لا نقدر على تحجيم دور حزب الله.. وقرداحي أشعل الأزمة مع الرياض لبنان : لا نقدر على تحجيم دور حزب الله.. وقرداحي أشعل الأزمة مع الرياض

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قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، الثلاثاء، إن اللبنانية غير قادرة على تحجيم دور حزب الله.

ومتحدثا عن الخلاف الأخير بين بلاده والسعودية، بسبب التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه الرياض والإمارات، قال بوحبيب، إن:«الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله، هذه مسألة إقليمية».

وأضاف:«لم يحدث أي تواصل بين المملكة وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها».

وتابع عبدالله بو حبيب في مقابلة مع وكالة رويترز، متحدثا عن أزمة قرداحي قائلا:«نحن أمام مشكلة كبيرة..جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة».

واعتبر أن «الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف»، مشيراً إلى أنه «لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر».

المصرى اليوم

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