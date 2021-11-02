سواريز ينهال بكلمات المديح على قائد ليفربول قبل موقعة دوري الأبطال

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أكد لويس سواريز نجم هجوم أتلتيكو مدريد أن قائد ليفربول جوردان هندرسون قد تحسن كثيرًا منذ مغادرته الأنفيلد في صيف 2014.

انضم جوردان هندرسون إلى ليفربول من سندرلاند مقابل حوالي 16 مليون جنيه إسترليني في صيف 2011. واعتبر الكثيرون أن رسوم انتقاله باهظة في ذلك الوقت وكافح لاعب خط الوسط لإحداث تأثير فوري على ملعب آنفيلد.

بينما تألق أمثال لويس سواريز لليفربول خلال تلك الفترة، قاتل جوردان هندرسون لإقناع جماهير الريدز بقدراته. استبدل الأوروجواياني ليفربول ببرشلونة في 2014، لكن لاعب الوسط أصر على إثبات قيمته في ميرسيسايد.

بعد سنوات من النضال، تم تعيين اللاعب الإنجليزي قائد ليفربول بعد خروج ستيفن جيرارد في عام 2015. ثم واصل جوردان هندرسون مساعدة الريدز في الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا

تأملًا في نمو جوردان هندرسون في ليفربول، أصر لويس سواريز على أن لاعب خط الوسط قد تحسن كثيرًا منذ رحيله عن النادي في 2014. وأشار المهاجم إلى كيف وصل زميله السابق إلى آنفيلد بهذا الشكل. لقد أصبح الآن قائدًا ناجحًا للفريق.

وقال سواريز في تصريحات إلى موقع اليويفا: «أعتقد أنه لاعب تحسن كثيرًا. عندما انضم إلى ليفربول، جاء بضغوط كبيرة بسبب قيمة انتقاله المالية. كان شابًا إنجليزيًا، قادمًا من سندرلاند. قد يكون هذا قد وضع بعض الضغط، لكن مع نمو ثقته بالفريق، أخذ أشياء كثيرة من جيرارد ومن لاعبين ذوي خبرة مثل كاراجر».

وأضاف: «أعتقد أنه، كقائد، نضج كثيرًا. خلال مسيرته، ساعد النادي على النمو، بشخصيته ولعب كرة القدم بشكل أفضل. إنه نموذج يحتذى به لكرة القدم الإنجليزية. الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول يجب أن لقد كانت رائعة بالنسبة له، وجعلته أعظم مما كان عليه بالفعل».

ولعب سواريز وهندرسون 104 مباراة معًا لليفربول بين عامي 2011 و2014.

ومن المقرر أن يعود سواريز إلى ملعب آنفيلد في الوقت الذي يستعد فيه فريقه الحالي أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويتطلع أبطال إسبانيا للعودة من هزيمتهم 3-2 أمام ليفربول عندما يواجهون الريدز مرة أخرى هذا الأربعاء.

ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط.