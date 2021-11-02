أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارعي الجمهورية والنزهة في الحوامدية

Print
نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارعي الجمهورية والنزهة في الحوامدية نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارعي الجمهورية والنزهة في الحوامدية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسيع شارعي الجمهورية والنزهة وطريق 11 بنطاق مدينة الحوامدية تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق لايجاد السيولة المرورية داخل مدينة الحوامدية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، وجّه نائب المحافظ خلال جولته بالأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف وأزالة أي معوقات تعترض المشروع.

ووجّه نائب المحافظ بسرعة الأنتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي داخل القرية حتي تتمكن شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما