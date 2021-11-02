نائب محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارعي الجمهورية والنزهة في الحوامدية

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسيع شارعي الجمهورية والنزهة وطريق 11 بنطاق مدينة الحوامدية تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق لايجاد السيولة المرورية داخل مدينة الحوامدية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، وجّه نائب المحافظ خلال جولته بالأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف وأزالة أي معوقات تعترض المشروع.

ووجّه نائب المحافظ بسرعة الأنتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي داخل القرية حتي تتمكن شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل.