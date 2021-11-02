أول حضور لوزير التعليم العالي للبرلمان بديلاً عن وزيرة الصحة

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حضر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، لأول مرة إلى مجلس النواب، لحضور اجتماع لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، باعتباره قائماً بأعمال وزير الصحة، بعد تعرض الدكتورة هالة زايد لأزمة صحية استوجبت فراغ منصب وزير الصحة، ليتم تكليف «عبدالغفار» بأعمال وزارة الصحة لحين عودة الوزيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وشدّد «عبدالغفار» في أول لقاء له بالنواب، كوزيراً للصحة، على استمرار التعاون بين المجلس ووزارة الصحة خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن هذا التعاون يستهدف في الأساس تحقيق الصالح العام بالعمل والإنجاز، من خلال إصدار التشريعات، التي من شأنها دفع العمل في هذا القطاع للأمام.

وفيما يخص قانون المسؤولية الطبية قال «عبدالغفّار» لدينا اقترحات في هذا القانون ونتعاون معها لاصدار التشريع.

فيما أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أهمية التنسيق مع الحكومة، داعيًا إياها لإرسال قانون حول قانون المسؤولية الطبية وقانون المجلس الطبي المصري، مشيراً إلى أن لجنة الصحة لديها 3 مشروعات قانون حول المسؤولية الطبية.

فيما قال النائب ايمن آبو العلا: «القانون هام وتأخرنا كثيرًا إصدار القانون مقارنة بدول العالم والقانون يحمي المريض والطبيب ولا يستهدف معاقبة الطبيب»

و قال آبو العلا القانون يتحدث عن لجنة عليا أو لجنة حكماء للحكم على الاخطاء الطبية لتحديد ما اذا كانت خطا أو مضاعفات طبية واضاف «القانون لا يقصر الخطا الطبي في الطبيب وانما في مقدم الخدمة ايام ما كان مستشفى أو مركز طبي أو غيره».