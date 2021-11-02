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«أطفالنا مستقبلنا».. بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي

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«أطفالنا مستقبلنا».. بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي «أطفالنا مستقبلنا».. بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للمركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، احتفالات أعياد الطفولة، حيث أقام قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي يوم ثقافي فني لأطفال ذوي الأحتياجات الخاصة، تضمن ورش ثقافية وفنية منها ورشة حكي مبسطة عن الفرق بين حيوانات المزرعة وحيوانات الغابة وهي من سلسلة حكايات بيبو، إلى جانب مناقشة الأطفال عن وسائل المواصلات، ورشة «أعرف ولون» لتنمية مهارات الكف لتقويه أنامل الأطفال، وأخرى لعمل توكه من الفوم الجليتر وشريط القطيفة، بالإضافة إلى عمل أسورة من الخرز، وتم توزيعها على الأطفال.

المصرى اليوم

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