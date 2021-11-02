بيراميدز يستضيف بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

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رحب نادي برياميدز باستضافة ملعبه لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، وبتنظيم اتحاد الكرة المصري مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف في إطار الدور الذي يلعبه نادي بيراميدز في دعم الكرة المصرية وفي إطار المساندة الكاملة للبطولات القارية والدولية التي تقام على أرض الوطن.

وكان بيراميدز قرر إغلاق ملعبه خلال فترة التوقف الدولي عقب مباراة الاتحاد السكندري المحدد لها الخميس في الجولة الثالثة للدوري للانتهاء من عمليات الصيانة، ولكنه وافق على تأجيل الإغلاق لما بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد الاتصالات التي جرت من جانب اتحاد الكرة مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز.

وموافقة النادي على طلب استضافة الملعب لمباريات البطولة في إطار الدور المساند للكرة المصرية وفرقها ومنتخباتها المختلفة. وتنطلق البطولة يوم الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوي، بحضور كبار شخصيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وبمشاركة مصرية من جانب نادي وادي دجلة ممثل مصر في البطولة.