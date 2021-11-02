أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

دوري أبطال أوروبا .. مباراة مانشستر يونايتد الآن

Print
دوري أبطال أوروبا .. مباراة مانشستر يونايتد الآن دوري أبطال أوروبا .. مباراة مانشستر يونايتد الآن

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعرف على موعد مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟
سيواجه مانشستر يونايتد فريق أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويلعب مانشستر يونايتد وأتالانتا في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا التي تضم السويسري يانغ بويز وفياريال الإسباني.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد ست نقاط، ويحتل فياريال المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وهو نفس المركز الثالث لاتالانتا، بينما يتخلف يونج بويز بفارق ثلاث نقاط.

افتتح مانشستر يونايتد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بخسارة مفاجئة 2-1 أمام يونج بويز، ثم حقق فوزا دارميا على فياريال بنفس النتيجة على ملعب أولد ترافورد، وبطريقة مماثلة فاز على أتالانتا في الجولة الثالثة بنتيجة 3-2 فى مباراة كان بطلها رونالدو .

وتعادل أتالانتا 2-2 في الجولة الأولى أمام فياريال وسجل هدفا فقط أمام يونج بويز في الجولة الثانية، قبل خسارته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد واتالانتا ؟
ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، و ستقام على ملعب جويس.

بداية المباراة ستكون في الساعة 10:00 مساء.. بتوقيت ، الساعة 11 مساء. بتوقيت .

ما هي قنوات التى تنقل مباراة المان يونايتد وأتالانتا؟
يتم بث مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا على قناة BN Sport، وسيتم بث مانشستر يونايتد وأتالانتا على قناة beIN Sports Premium 1.

مانشستر يونايتد , مانشستر اليوم , مانشستر يونايتد و أتالانتا , رونالدو مانشستر , مانشستر واتلانتا , مانشستر رونالدو , اتالانتا ومانشستر يونايتد , مانشستر يونايتد ضد أتالانتا , مانشستر أمام أتالانتا , اهداف مانشستر اتالانتا , أتالانتا , رونالدو بعد مانشستر أمام أتالانتا , رونالدو مع مانشستر يونايتد , ملخص مباراة مانشستر و اتالانتا , اهداف مانشستر اليوم , مباراة مانشستر يونايتد , رونالدو اليوم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة