بشرط واحد.. 3 حالات ترث فيها المرأة طليقها المتوفى

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هل المطلقة ترث طليقها المتوفى؟.. سؤال ورد على الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه عبر الصفحة المصرية لـ «الإفتاء» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قال «عبدالسميع» خلال بث مباشر للرد على استفسارات المتابعين، الثلاثاء، إنه في حالة ان الطلاق بائن لا ترث المطلقة في تركة طليقها المتوفى لأنها مضت على قسيمة الطلاق بالفعل، مشيرًا إلى ثلاث حالات ترث فيها طليقها إذا مات.

وأضاف: «أما لو كان الطلاق رجعي أو غيابي أو مقصود به حرمانها من الميراث، في هذه الحالة ستكون المطلقة وارثة، ما دامت في العدة».