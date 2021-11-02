صباح فخري .. جنازة صباح فخري وموعد و مكان الدفن

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أعلنت وزارة الثقافة في سوريا وفاة المطرب صباح فخري اليوم الثلاثاء 2-11-2021 عن عمر ناهز 88 عاما،

ولد صباح فخري في الثاني من مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي .

توفى المطرب السوري الشهير صباح فخري صباح اليوم الثلاثاء 2-11-2021 عن عمر يناهز 88 عاماً

توفي صباح فخري صباح اليوم الثلاثاء 2-11-2021 عن عمر يناهز 88 عاما.

تزوج المطرب السوري صباح فخري أكثر من مرة حيث أجب من زوجته الأولى 3 أبناء عمر ومحمد وطريف ثم تزوج مكرة ثانية بعد وفاة الأولى .

يدين صباح فخري بديانة الإسلام

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة المطرب الكبير الراحل صباح فخري، وموعد صلاة الجنازة عليه ودفن جثمانه.

وكتبت النقابة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «وداعاً الهرم السوري صباح فخري، توفّي الفنان صباح فخري صباح اليوم الثلاثاء 2021/11/2 الساعة 9:00 صباحاً في مشفى الشامي بدمشق عن عمر يناهز 88 عاما».

وتابعت : «سُيشيّع جثمانه الطاهر غداً من مشفى الشامي عند صلاة الظهر ويُدفن في دمشق (مقبرة الدحداح)، إنا لله وإنا إليه راجعون».