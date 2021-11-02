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عبّر جلبرت سيبيهوجو المدير التنفيذي للشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان، عن عميق شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيهاته الكريمة للحكومة المصرية بتقديم الدعم المالي اللازم للشبكة الأفريقية من أجل العمل على تعزيز أنشطة الشبكة داخل القارة الأفريقية.

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‏وأكد "‏سيبيهوجو"، ‏خلال اجتماع الجمعية العامة للشبكة، الذي عقد عن بعد عبر تطبيق «زووم» ‏ أن هذا الدعم يعبر بصدق عن مكانة مصر داخل القارة الأفريقية وما توليه من اهتمام بالمؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

يذكر أن الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بأفريقيا، وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، لتعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

تعتمد رؤية الشبكة على تحقيق مسعى لتوفير مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة في كل بلد من بلدان القارة الأفريقية، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع سكان القارة الإفريقية.