رئيس اتحاد البنوك: 5.8 تريليون جنيه حجم الودائع في 2021

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قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، أن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا خلال جائحة كورونا حيث أطلق 24 مبادرة هامة خلال الأزمة.

وأضاف الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن البنك المركزي تبني مبادرات التحول الرقمي وتقديم عائد منخفض لمبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة.

وذكر أن مصر من الدول التي حقق نموا بالناتج المحلي بنسبة 3.5% رغم أزمة كورونا في حين عانت كثير من الاقتصاديات في الدول العالمية من الجائحة.

كما أشار إلى أن القروض بالقطاع المصرفي ارتفعت من 580 مليار جنيه في عام 2014 إلى 2.8 تريليون جنيه، كما ارتفعت الودائع من 1.4 تريليون جنيه إلى 5.8 تريليون جنيه حاليًا.

وارتفع معيار كفاءة رأس المال من 13.9% إلى 19%حاليا وتراجعت نسبة الديون المتعثرة من 8.5% إلى 3.5%.