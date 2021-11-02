أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس اتحاد البنوك: 5.8 تريليون جنيه حجم الودائع في 2021

Print
رئيس اتحاد البنوك: 5.8 تريليون جنيه حجم الودائع في 2021 رئيس اتحاد البنوك: 5.8 تريليون جنيه حجم الودائع في 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك ، أن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا خلال جائحة كورونا حيث أطلق 24 مبادرة هامة خلال الأزمة.

وأضاف الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن البنك المركزي تبني مبادرات التحول الرقمي وتقديم عائد منخفض لمبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة.

وذكر أن مصر من الدول التي حقق نموا بالناتج المحلي بنسبة 3.5% رغم أزمة كورونا في حين عانت كثير من الاقتصاديات في الدول العالمية من الجائحة.

كما أشار إلى أن القروض بالقطاع المصرفي ارتفعت من 580 مليار جنيه في عام 2014 إلى 2.8 تريليون جنيه، كما ارتفعت الودائع من 1.4 تريليون جنيه إلى 5.8 تريليون جنيه حاليًا.

وارتفع معيار كفاءة رأس المال من 13.9% إلى 19%حاليا وتراجعت نسبة الديون المتعثرة من 8.5% إلى 3.5%.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة