«أمازون» تخطط لتحويل أسطولها بالكامل إلى الطاقة المتجددة

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أعلن مؤسس شركة «أمازون»، جيف بيزوس، اليوم الثلاثاء، أن شركته تخطط للتحول الكامل إلى الطاقة المتجددة، وتحويل أسطول مركباتها إلى السيارات الكهربائية.

وقال بيزوس، في قمة المناخ الـ 26 في غلاسكو: «حددت أمازون هدفاً يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من الهدف الذي حددته اتفاقية باريس (للمناخ). وفي إطار هذه الخطة، تعتزم أمازون التحول بالكامل إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2025؛ وهي ملتزمة بنقل أسطولها لخدمات التوصيل بالكامل، من المركبات إلى السيارات الكهربائية».

ودعا الملياردير، الشركات الأخرى إلى الانضمام إلى خطة مكافحة تغير المناخ.

وخلال كلمته، أعلن بيزوس، أيضاً أن «صندوق بيزوس للأرض» الخاص به، سيوفر ملياري دولار لمكافحة تغير المناخ، أي لاستعادة المناظر الطبيعية وتحويل النظم الغذائية.

وخططت مؤسسة «بيزوس» البيئية، لبرنامج مساعدة في مجال تغير المناخ بقيمة 10 مليارات دولار.