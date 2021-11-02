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سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد الاطمئنان على احقية وصحة مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا مع الفريق في الدوري بشكل طبيعي بداية من مباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي والمقررة الجمعة المقبل.

ووفقا للجهاز الإداري في القلعة البيضاء فإن موقف شيكابالا سليم من المشاركة في المباراة ولا يوجد ما يعوق مشاركته بعد تأكيد وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية على الزام اتحاد الكرة بتنفيذ احكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذي فصل في قضية شيكابالا والغي عقوبة ايقافه 8 مباريات .

واعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مفاجأة سارة للاعبين ولجمهير الأبيض على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء بإعلانه ضم شيكابالا لقائمة الأبيض في مباراة القمة المقبلة أمام النادي الاهلي .

يأتي هذا فيما كشف مصدر مسؤول ان اتصالات تمت بين الجبلاية والزمالك لإنهاء الأزمة في اسرع وقت واستصدار قرار من الجبلاية ولجنة المسابقات بأحقية شيكابالا في المشاركة .

وقال احد مسؤولو اتحاد الكرة للمصري اليوم ان حالة واحدة فقط هي التي ستمنع شيكابالا من المشاركة وهي التوصل لحل ودي بين الجبلاية ولجنة المسابقات وبين الزمالك بتأجيل مشاركة شيكابالا مباراة أخرى على ان يتم السماح له بالمشاركة بعد مباراة الأهلي والاكتفاء بإيقافه 3 مباريات فقط

وقال المصدر ان هذا الاقتراح تم رفضه من نادي الزمالك إلا ان الجبلاية والمسابقات يضغطان لتفادي ثورة غضب جمهور الأهلي خصوصا وان مشاركة شيكابالا في القمة قد تعني تصدير ازمة أخرى للجبلاية مع الأهلي

ورصدت المصري اليوم تفاصيل اهتمام كارتيرون والجهاز الفني بتجهيز شيكابالا فضلا عن ان اللاعب نفسه عقد جلسة مع اللاعبين ابلغهم فيها بانه جاهز للمشاركة وانه واثق من فوز الابيض بالقمة