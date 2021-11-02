أمريكا: الجيش الإثيوبي يستخدم أسلحة يصنعها أعداؤنا

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قال جيفري فيلتمان​، المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، اليوم الثلاثاء، إن هناك تقارير موثقة بشأن فظائع ارتكبتها قوات الدفاع الإثيوبية والإريترية وقوات إقليم تيجراي في الحرب المشتعلة بشمال إثيوبيا، منتقدا استخدام أديس أبابا أسلحة يصنعها أعداء واشنطن.

وأضاف فيلتمان في مؤتمر صحفي حول الوضع في إثيوبيا، أن توسيع نطاق الحرب أمر متوقع لكن غير مقبول، في تعليق يأتي بعد سيطرة المتمردين على مدينتين رئيسيتين وانتقال الصراع إلى خارج إقليم تيغراي والذي اتحد مقاتلوه مع قوات الأورمو.

وأكد أن بلاده تعارض أي تحرك لجبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أو أي أراض جديدة، داعيا الأطراف كافة إلى الدخول في مفاوضات "حقيقية".

وتابع المسؤول الأمريكي أن استخدام الغذاء كسلاح في تيغراي يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفا: "القوات الحكومية الإثيوبية تستخدم في الحرب ضد جبهة تحرير تيغراي طائرات مسيرة يصنعها خصوم لأمريكا".