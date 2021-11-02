أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أمريكا: الجيش الإثيوبي يستخدم أسلحة يصنعها أعداؤنا

Print
أمريكا: الجيش الإثيوبي يستخدم أسلحة يصنعها أعداؤنا أمريكا: الجيش الإثيوبي يستخدم أسلحة يصنعها أعداؤنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جيفري فيلتمان​، المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، اليوم الثلاثاء، إن هناك تقارير موثقة بشأن فظائع ارتكبتها قوات الدفاع الإثيوبية والإريترية وقوات إقليم تيجراي في الحرب المشتعلة بشمال إثيوبيا، منتقدا استخدام أديس أبابا أسلحة يصنعها أعداء واشنطن.

وأضاف فيلتمان في مؤتمر صحفي حول الوضع في إثيوبيا، أن توسيع نطاق الحرب أمر متوقع لكن غير مقبول، في تعليق يأتي بعد سيطرة المتمردين على مدينتين رئيسيتين وانتقال الصراع إلى خارج إقليم تيغراي والذي اتحد مقاتلوه مع قوات الأورمو.

وأكد أن بلاده تعارض أي تحرك لجبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية أو أي أراض جديدة، داعيا الأطراف كافة إلى الدخول في مفاوضات "حقيقية".

وتابع المسؤول الأمريكي أن استخدام الغذاء كسلاح في تيغراي يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفا: "القوات الحكومية الإثيوبية تستخدم في الحرب ضد جبهة تحرير تيغراي طائرات مسيرة يصنعها خصوم لأمريكا".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما