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تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم ... والسلطات تتحرك

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تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم ... والسلطات تتحرك

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اتخذت الجهات الرقابية في محافظة صبيا ، اليوم الثلاثاء، قرارًا حاسما تجاه أحد المطاعم بعد واقعة تسمم جماعي.

وأفادت قناة «»، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محافظة صبيا السعودية قررت إغلاق مطعم للوجبات الجاهزة تسبب في إصابة ما يزيد عن 70 شخصًا بحالة تسمم، وقررت فتح تحقيق عاجل في أسباب الواقعة.

وبدأت السلطات السعودية في عملية أخذ عينات من المصابين والعاملين في المطعم والمواد الغذائية، من أجل فتح تحقيق موسع وعاجل، بالتوازي مع

نقل جميع المصابين إلى مستشفى صبيا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونوهت السلطات السعودية إلى أنها قررت إغلاق المطعم، في البداية، وبعدها تقرر إجراء عقوبات أخرى بناء على التحقيق الذي يتم إجراؤه، حاليا، ومن المحتمل وصول الغرامة المالية على المطعم إلى 70 ألف ريال، كما ينص القانون.

المصرى اليوم

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