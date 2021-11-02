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انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة بطول 2 كيلو متر في المياه المفتوحة بالغردقة

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انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة بطول 2 كيلو متر في المياه المفتوحة بالغردقة انطلاق مهرجان سباحة الفراعنة بطول 2 كيلو متر في المياه المفتوحة بالغردقة

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انطلقت بشواطئ مدينة الغردقة فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة Pharaoh’s Swim للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم، الذي تنظمه ستروك ايجيبت بقيادة السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش والسباحة الأولمبية شيروت حافظ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة بقيادة عمرو القاضي، بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياه المفتوحة Global Swim Series في كندا.

وقال السباح خالد شلبي منظم المسابقة إن السباحة الأمريكية ديانا نياد القت محاضرة تحفيذية للسباحين لشتجيعهم.

وأكدت بأن السباحين المصريين قادرون على تخطي الصعاب، وأشادت السباحة بالتنظيم مؤكدة بان هذة الفعاليات تشجع السياحة الرياضية في ، وأن مصر مؤهلة تماما لاستضافة مسابقات وفعاليات دولية.

وبدء السباحون الشباب والفتيات وعددا من الأجانب من جنسيات مختلفة وسباحين من ذوي الهمم، من شاطئ الفيو بطريق الشيراتون.

وقام السباحون بتنفيذ سباق السباحة لمسافة ٢ كيلو متر وفاز السباح الكندي جيف بالمركز الأول، وفازت بالمركز الثاني السباحة الينا جرين من دولة ايرلندا وفاز بالمركز الثالث السباح المصري محمد ابوالوفا، والمركز الرابع السباحة المجرية ديانا توس، وفاز السباح محمد الحسيني بالمركز الاَول لذوي الهمم، كما فاز الشباح عمر بركات، والسباح يوسف علاء والسباح الانجليزي جورج ماريسون والسباح براين من انجلتراز

وأكد «شلبي» أن السباحين جاهزون لبدء فعاليات السباحة لمسافة ٥ كيلو متر اليوم الأربعاء، ويهدف المهرجان إلى تنوع المنتج السياحي من الجنسيات الأجنبية القادمة لزيارة مصر، وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوي الهمم.

المصرى اليوم

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