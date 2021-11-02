أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يوجه بوضع برنامج زمني لرد الشئ لأصله ببعض الشوارع

Print
محافظ بني سويف يوجه بوضع برنامج زمني لرد الشئ لأصله ببعض الشوارع محافظ بني سويف يوجه بوضع برنامج زمني لرد الشئ لأصله ببعض الشوارع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعقد اجتماع في حضور رؤساء الوحدات المحلية السبع ورؤساء المرافق العامة: الكهرباء، الاتصالات، والغاز الطبعي، للاتفاق على برنامج زمني لرد الشئ لأصله، بعد انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير الخدمات بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية بجميع المراكز والمدن والمناطقز

يأتي ذلك تيسيراً على المواطنين واستعادة الشكل الحضاري للشوارع من خلال القضاء على الحفر والتكسير ونواتج الحفر والأعمال ببعض الشوارع.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بني سويف الميدانية، صباح اليوم، والتي استهدفت عدداً من الشوارع والطرق بمدينة بني سويف، مصطحباً معه السيد بلال حبش نائب المحافظ، رئيس المدينة المحاسب هاني الجويلي، مدير المرور العميد محمد أبوالسعد، وكيل وزارة النقل المهندس ناصر فراج، ومسؤولى شرطة المرافق ورؤساء المناطق ومشروع النظافة حيث لاحظ محافظ بني سويف، أثناء تفقده بعض الشوارع سيراً على الأقدام، وجود حفر وبعض نواتج الحفر الناتجة عن أعمال دعم وتطوير الخدمات والمرافق العامة، وكذا أعمال توصيل كابلات الفيبر ضمن مشروع التحول الرقمي ،مشدداً على سرعة رد الشئ لأصله والتنسيق الدائم بين الجهات المختصة ،خاصة وأن نواتج الحفر ببعض الشوارع تعيق الحركة وتشوه المنظر الجمالي ببعض الشوارع، خاصة وأن الدولة تنفذ مشروعات كبيرة في مجال رصف وتجميل الميادين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما