محافظ بني سويف يوجه بوضع برنامج زمني لرد الشئ لأصله ببعض الشوارع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعقد اجتماع في حضور رؤساء الوحدات المحلية السبع ورؤساء المرافق العامة: الكهرباء، الاتصالات، والغاز الطبعي، للاتفاق على برنامج زمني لرد الشئ لأصله، بعد انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير الخدمات بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية بجميع المراكز والمدن والمناطقز

يأتي ذلك تيسيراً على المواطنين واستعادة الشكل الحضاري للشوارع من خلال القضاء على الحفر والتكسير ونواتج الحفر والأعمال ببعض الشوارع.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بني سويف الميدانية، صباح اليوم، والتي استهدفت عدداً من الشوارع والطرق بمدينة بني سويف، مصطحباً معه السيد بلال حبش نائب المحافظ، رئيس المدينة المحاسب هاني الجويلي، مدير المرور العميد محمد أبوالسعد، وكيل وزارة النقل المهندس ناصر فراج، ومسؤولى شرطة المرافق ورؤساء المناطق ومشروع النظافة حيث لاحظ محافظ بني سويف، أثناء تفقده بعض الشوارع سيراً على الأقدام، وجود حفر وبعض نواتج الحفر الناتجة عن أعمال دعم وتطوير الخدمات والمرافق العامة، وكذا أعمال توصيل كابلات الفيبر ضمن مشروع التحول الرقمي ،مشدداً على سرعة رد الشئ لأصله والتنسيق الدائم بين الجهات المختصة ،خاصة وأن نواتج الحفر ببعض الشوارع تعيق الحركة وتشوه المنظر الجمالي ببعض الشوارع، خاصة وأن الدولة تنفذ مشروعات كبيرة في مجال رصف وتجميل الميادين.