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حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا

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حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا

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أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، مواصلة الأجهزة التنفيذية بسفاجا تكثيف أعمال النظافة، والتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة وتسويتها، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح رئيس المدينة، أن إدارات البيئة والمتابعة الميدانية، تقوم بشكل دوري بمتابعة أعمال تسوية وتمهيد المقلب العمومي وإزالة المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء بالطريق الدائري سفاجا -القصير، وإعداده لاستقبال جميع كميات القمامة الواردة إليه من المدينة والقرى، وأشار إلى أنه يتم تحميل سيارات الشركة المتعاقدة يوميا، ونقلها إلى المقلب العمومي، ويتم تسويتها للحد من الحرائق به لتوفير مناخ وبيئة نظيفة للمواطنين.

ووجه«شعبان» بضرورة التخلص من القمامة والمخلفات الكائنة بالمقالب العمومية أولا بأول، للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا
حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا
حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا
حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا
حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا
حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا
حملة موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا

المصرى اليوم

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