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استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الوزراء الكوري الجنوبي برئاسة السيد كيم يونج سو، نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وكبار مديري التخطيط والتقييم بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وممثلي السفارة الكورية بالقاهرة، حيث تطرق اللقاء إلى العديد من محاور التعاون في ضوء إعلان الحكومة الكورية اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021-2025، وبدء إعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.

حرصت وزيرة التعاون الدولي في بداية اللقاء على تقديم الشكر للوفد الكوري، على التقدم المحلوظ في العلاقات المشتركة، حيث وصلت حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 473 مليون دولار في مختلف قطاعات التنمية، لاسيما في مجال السكة الحديد والأنفاق، كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تعد نقلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين .

وأكدت «المشاط»، أن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية لا تقتصر فقط على التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات ذات الأولوية، لكنها تتميز أيضًا بتواجد استثمارات كورية هامة للغاية في مصر على رأسها شركة سامسونج للإلكترونيات التي تقدم نموذجًا هامًا للتعاون من خلال مصانعها بصعيد مصر والكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا التي توفر الأيدي العاملة المدربة للعمل في المصانع، بالإضافة إلى شركتي هيونداي وLG، مشددة على أن وجود هذه النماذج يفتح آفاق جديدة للتعاون من أهمها نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات الكورية المتطورة في هذا المجال وذلك في ظل سعي الدولة المصرية لتوطين الصناعة في مختلف المجالات خاصة في مجال تصنيع قطارات المترو والسكة الحديد، التي تستهدف مصر توطينها لتفي بالاحتياجات المحلية ومن ثم التصدير لدول لأسواق الدول المجاورة عربياً وإفريقياً وإقليمياً.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية المشتركة الجديدة للخمس سنوات المقبلة التي يتم العمل عليها، تعد محورية للغاية لدفع العلاقات المشتركة واستكشاف مجالات جديدة من التعاون لاسيما التمويلات الخضراء والعمل على المشروعات التي تعزز جهود الدولة وريادتها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وهو ما يعد فرصة جيدة لتعزيز الشراكات الدولية في مجال العمل المناخي لعرض قصص النجاح والشراكات الفعالة خلال المؤتمر.

كما أشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي ستنظم جلسة حول التمويلات المناخية ضمن فعاليات مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP26 في جلاسجو بالمملكة المتحدة، وقدمت الدعوة للمسئولين الكوريين المشاركين في المؤتمر والسفير الكوري للمشاركة في هذه الجلسة، وأبدى الجانب الكوري ترحيباً بذلك.