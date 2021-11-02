أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وفد رفيع من الكورية توسيع نطاق الشراكة

Print
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وفد رفيع من الحكومة الكورية توسيع نطاق الشراكة وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وفد رفيع من الكورية توسيع نطاق الشراكة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الوزراء الكوري الجنوبي برئاسة السيد كيم يونج سو، نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وكبار مديري التخطيط والتقييم بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وممثلي السفارة الكورية بالقاهرة، حيث تطرق اللقاء إلى العديد من محاور التعاون في ضوء إعلان الكورية اختيار شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021-2025، وبدء إعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.

حرصت وزيرة التعاون الدولي في بداية اللقاء على تقديم الشكر للوفد الكوري، على التقدم المحلوظ في العلاقات المشتركة، حيث وصلت حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 473 مليون دولار في مختلف قطاعات التنمية، لاسيما في مجال السكة الحديد والأنفاق، كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تعد نقلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين .

وأكدت «المشاط»، أن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية لا تقتصر فقط على التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات ذات الأولوية، لكنها تتميز أيضًا بتواجد استثمارات كورية هامة للغاية في مصر على رأسها شركة سامسونج للإلكترونيات التي تقدم نموذجًا هامًا للتعاون من خلال مصانعها بصعيد مصر والكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا التي توفر الأيدي العاملة المدربة للعمل في المصانع، بالإضافة إلى شركتي هيونداي وLG، مشددة على أن وجود هذه النماذج يفتح آفاق جديدة للتعاون من أهمها نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات الكورية المتطورة في هذا المجال وذلك في ظل سعي الدولة المصرية لتوطين الصناعة في مختلف المجالات خاصة في مجال تصنيع قطارات المترو والسكة الحديد، التي تستهدف مصر توطينها لتفي بالاحتياجات المحلية ومن ثم التصدير لدول لأسواق الدول المجاورة عربياً وإفريقياً وإقليمياً.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية المشتركة الجديدة للخمس سنوات المقبلة التي يتم العمل عليها، تعد محورية للغاية لدفع العلاقات المشتركة واستكشاف مجالات جديدة من التعاون لاسيما التمويلات الخضراء والعمل على المشروعات التي تعزز جهود الدولة وريادتها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وهو ما يعد فرصة جيدة لتعزيز الشراكات الدولية في مجال العمل المناخي لعرض قصص النجاح والشراكات الفعالة خلال المؤتمر.

كما أشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي ستنظم جلسة حول التمويلات المناخية ضمن فعاليات مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP26 في جلاسجو بالمملكة المتحدة، وقدمت الدعوة للمسئولين الكوريين المشاركين في المؤتمر والسفير الكوري للمشاركة في هذه الجلسة، وأبدى الجانب الكوري ترحيباً بذلك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة