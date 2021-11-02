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لميس نجم : البنوك تساهم في تطوير العشوائيات ودعم الأسر الأكثر احتياجا

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لميس نجم : البنوك تساهم في تطوير العشوائيات ودعم الأسر الأكثر احتياجا لميس نجم : البنوك تساهم في تطوير العشوائيات ودعم الأسر الأكثر احتياجا

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قالت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة في اتحاد بنوك ، إن مجموعة المسئولية الاجتماعية بالبنوك تعقد اجتماعات دورية لوضع أجندة مستهدفات دورية تساهم في تطوير العشوائيات ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد البنوك ساهمت في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ويجري حاليا العمل على قطاع التعليم بتقييم أداء المعلم ووضع آليات لكيفية تحسين أدائه بهدف النهوض بالعملية التعليمية.

وتابعت «نجم»، نعمل حاليا على تطوير وتنمية مهارات الشباب ودعم دور المرأة المصرية بتوفير حرف ومهن يدوية توفر لها مصدر دخل.

المصرى اليوم

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