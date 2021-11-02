«كهرباء القناة» تعلن ربط توربينات رياح جبل الزيت بمحطة متنقلة لحين إزالة آثار الحريق

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تتواصل عمليات إزالة اثار حريق محطة رياح جبل الزيت بالبحر الأحمر لليوم الخامس، تمهيدا لإعادة تشغيل المحطة وربطها بالشبكة الموحدة، حيث قامت الطواقم الفنية العاملة في الصيانات والتابعة لشركة كهرباء القناة بربط توربينات محطة طاقة الرياح بجبل الزيت بالبحر الأحمر بمحطة متنقلة تابعة لشركة توزيع كهرباء القناة لتشغيل المحطة بشكل مؤقت لحين استكمال إصلاح الجزء المحترق بمحطة جبل الزيت والمراجعة على باقي المهمات، حيث يتجاوز عدد خلايا 22ك.ف حاجز الخمسين خلية.

ومن المقرر إعادة تشغيل المحطة المؤقتة لتمكين محطات الرياح المتوقفة من إنتاج الطاقة، حيث تقدر الخسائر يوميا بنحو 5 ملايين جنيه تقريبا من توقف توربينات الرياح عن العمل.

فيما واصلت الطواقم الفنية أعمالها لليوم الخامس في إزالة آثار الحريق الذي نشب في صالة مهمات ومحولات الجهد المتوسط بمحطة محولات جبل الزيت شمال البحر الأحمر جهد 220 ك.ف حيث استقبلت محطة طاقة الرياح شاحنات ضخمة محملة بالكابلات وخلايا وتعمل الفرق على مدار 24 ساعة لتنظيف الصالة المحترقة فيما قررت وزارة الكهرباء تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب آثار الحريق الذي نشب بمحولات محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بالرياح والتي تعتبر الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وأنه جار رفع آثار الحريق الذي نشب لدخول المحطة الخدمة.

وتم إعداد تقرير فني كامل يوضح أسباب الحريق ورفعة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واكدت المعاينة المبدئية أن الحريق نشب في مفتاح بمحولات 220ك.ف وبفعل الرياح تمكن الحريق من الوصول لمهمات الجهد المتوسط.وان مهمات الجهد العالي قامت بالفصل من تلقاء نفسها بموجب نظام الإطفاء الذاتي المتواجد بالمحطة، وأن محطة المحولات سليمة والمشكلة فقط في مهمات الجهد المتوسط وجار العمل على إصلاحها ورجوعها للخدمة مرة أخرى وكانت قوات الحماية المدنية والاطفاء براس غارب شمال البحر الاحمر وبمشاركة عدد من شركات البترول براس غارب بالبحر الاحمر من السيطرة واخماد حريق ضخم اندلع باحد مزراع انتاج الطاقة الجديدة المتجددة من توربينات الرياح بمنطقة جبل الزيت برأس شقير حيث التهمت النيران عددا من المحولات ولوحة التوزيع الخاصة بالربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وفور تلقي الإخطار بالحريق تم الدفع بسيارات الإطفاء من عدد من شركات البترول القريبة من موقع الحريق بالانتقال إلى مكان الحادث للمشاركة في إخماد الحريق والسيطرة عليهز

وتبين من التحقيقات الاولية تلقي اجهزة الأمن براس غارب إخطار بنشوب الحريق في مبني التحكم والمحولات بالكامل بمحطة الطاقة المتجددة لإنتاج كهرباء الرياح ما ادي إلى توقف العمل بمبني المحولات التي تقع على طريق رأس غارب الغردقة أمام منطقة رأس شقير، وفور الوصول تم توزيع الافراد والتعامل المباشر مع النيران التي التهمت المبني بالكامل وتسبب في خسائر مالية كبيرة وقام مسؤولو الشركة بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق والعمل على البدء في إزالة اثار الحريق واعادة مبني التحكم للعمل في اسرع وقت فيما تفقد اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب موقع الحريق ومتابعة ازالة اثار النيران وتحرر محضر بالحادث وتباشر نيابة راس غارب التحقيقات حيث طلبت تحريات المباحث وسماع اقوال مسؤولي مزرعة انتاج كهرباء الرياح حول اسباب الحريق.