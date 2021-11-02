رئيس مدينة القصير يقوم بجولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين

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قام اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بجولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين، يرافقه سكرتير المدينة ومدراء الإدارة الهندسية والبيئة والأزمات والأمن وموظفى المتابعة الميدانية وتراخيص المحلات والاشغالات،وذلك لرصد الاشغالات والتعديات.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الجولة شملت المرور على عمارات السيدة خديجة وميدان الكهرباء والأزهر والعديد من الشوارع الرئيسية.

وشدد رئيس المدينة على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص الاشغالات بما لا يمثل ذلك أي عقبات تواجه المارة ووفقا للضوابط الفنية واللوائح المعمول بها في تلك الحالات، كما وجه رئيس مدينة القصير بازالة التعديات واسترداد أراضى الدولة ومنع البناء المخالف.

وفى ذات السياق كلف رئيس المدينة لجان المتابعة بالمرور اليومى لمتابعة وحصر أي تعدي أو إشغال قائم بكافة المناطق والأحياء، على أن تقوم اللجنة المختصة بالتعامل الفورى مع المخالفات وتنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة.