أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مدينة القصير يقوم بجولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين

Print
رئيس مدينة القصير يقوم بجولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين رئيس مدينة القصير يقوم بجولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بجولة ميدانية بعدد من الشوارع والميادين، يرافقه سكرتير المدينة ومدراء الإدارة الهندسية والبيئة والأزمات والأمن وموظفى المتابعة الميدانية وتراخيص المحلات والاشغالات،وذلك لرصد الاشغالات والتعديات.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الجولة شملت المرور على عمارات السيدة خديجة وميدان الكهرباء والأزهر والعديد من الشوارع الرئيسية.

وشدد رئيس المدينة على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص الاشغالات بما لا يمثل ذلك أي عقبات تواجه المارة ووفقا للضوابط الفنية واللوائح المعمول بها في تلك الحالات، كما وجه رئيس مدينة القصير بازالة التعديات واسترداد أراضى الدولة ومنع البناء المخالف.

وفى ذات السياق كلف رئيس المدينة لجان المتابعة بالمرور اليومى لمتابعة وحصر أي تعدي أو إشغال قائم بكافة المناطق والأحياء، على أن تقوم اللجنة المختصة بالتعامل الفورى مع المخالفات وتنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو)

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما