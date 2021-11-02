ثقافة الأقصر تناقش «التحديات التي تواجه الشباب في المجتمع»

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «التحديات التي تواجه الشباب في المجتمع» ألقاها سيد صدقي، موضحا تحديات الإقتصادية والاجتماعية التي تواجهم، ودور المجتمع في معاونة الشباب في حل مشكلاتهم، بجانب محاضرة بعنوان «طريقة عمل غلاف على برنامج Word» ألقاها المدرب محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا والمعلومات، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «طرق إعداد الممثل عند ستانيسلا نسكي» ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار، الذي تحدث عن عناصر الإعداد، والفعل المسرحي والخيال، كما أقيم بالقصر عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية على مسرح المكشوف، تضمن اغنية «سلام الله» غناء عبدالله جوهر.

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي قدم فيها قصيدة بعنوان «جناح مكسور»، كما نظم قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي لرواد القصر قدم من خلاله أسئلة ثقافية وعامة، بينما عقد مركز الحضاري بالأقصر أمسية شعرية للشاعر مصطفى خالد بعنوان «ماليش صاحب».

نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة فنون تشكيلية رسم منظر كلاسيكي بعنوان «المورده» نفذها حسن رفاعي، بجانب محاضرة بعنوان «الأدب المقارن» حاضرها محمد الصادق تناول معنى الأدب المقارن وبداياته، ومدارس الأدب المقارن، أعقبها محاضرة بعنوان«مخاطر الإنترنت» ألقتها سلوى جودة موضحا الإنترنت سلاح ذو حدين، ويسبب مشاكل نفسية وصحية وجسدية، وفقدان الثقة بالنفس، كما أقيمت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان «انتظار _إليها».

قدم قصر ثقافة حاجر العديسات عرض فني لفرقة الإنشاد الديني للمنشد على السعدي بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة صلصال عمل حيوانات البحر نفذتها إيمان صلاح، بينما عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «الإدخار والقضاء على الفقر»تحدث العادلي حسان عن تعريف الادخار والغرض منه، وكيفية الادخار وأهميته، بجانب ذلك نظمت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان «دور المجتمعات الأهلية في تحقيق التكافل الاجتماعي» أوضح على حسان ماهية المجتمعات الأهلية وتكوينها، ودورها في تحقيق الإستقرار والتنمية الإقتصادية، طرق الإرشاد الأساليب المناسبة التكافل الاجتماعي وتنفيذها.