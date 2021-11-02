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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن أكبر تغيير شاهده في الكونجرس، كان انتقال السلطة من المشرعين الواقعين تحت تأثير إسرائيل، إلى السياسيين المناهضين لإسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل سيطرت على الكونجرس في البلاد قبل 10 أو 15 عاما، وكان تأثيرها قويا جدا، أما اليوم، فأصبح الأمر على عكس ذلك تقريبا، كما هاجم النواب إلهان عمر، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وأعضاء آخرين في ما يسمى بـ«فرقة» المشرعين الديمقراطيين التقدميين في الكونجرس الأمريكي، الذين لديهم مواقف حازمة ضد السياسة المؤيدة لإسرائيل، وفقا لبرنامج «570 KVI» الإذاعي.

وأضاف ترامب : «حسنا، أنت تعرف أن أكبر تغيير رأيته في الكونجرس هو أن إسرائيل كانت تمتلك الكونجرس حرفيا، أنت تفهم ذلك، قبل 10- 15 عاما، وكان (تأثيرها) قويا للغاية، واليوم هو عكس ذلك تقريبا».

وتابع: النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائبة إلهان عمر، وهؤلاء الأشخاص الذين يكرهون إسرائيل بشغف، وهم يسيطرون على الكونجرس، ولم تعد إسرائيل قوة في الكونجرس بعد الآن، إنه أمر رهيب، لم أر مثل هذا التغيير من قبل، وفقا لـ «جيروزاليم بوست» .