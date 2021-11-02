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ضبط كميات من اللحوم والكبدة الفاسدة في حملات تموينية بالمنوفية

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ضبط كميات من اللحوم والكبدة الفاسدة في حملات تموينية بالمنوفية ضبط كميات من اللحوم والكبدة الفاسدة في حملات تموينية بالمنوفية

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شنّت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملة مكبرة بمدينة السادات، أسفرت عن ضبط 140 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط وإعدام 33 كجم كبدة ولحوم مفرومة و60 رغيف حواوشي غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 29 محضر اشتراطات وشهادات صحية وإشغالات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

المصرى اليوم

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