وزارة الداخلية تواصل التصدى لجرائم الغش التجارى وإدارة المنشآت دون ترخيص

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة مجهولة المصدر، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية بنطاق محافظة (الجيزة) يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المختصة تم إستهدافها، وأسفرت جهودها عن ضبط (3 ) مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية «بدون ترخيص» وضبط بداخلهم.. كميات كبيرة من أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة بإجمالى (2352 طن مواد خام ومنتج نهائى أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية والإستثمارية المرخصة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.