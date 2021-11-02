كونتي يجيب.. لماذا لم يتولى تدريب توتنهام الصيف الماضي؟

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم، عن تولي الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتوس، في عقد مبدئي ممتد حتى صيف 2023، قابل للإمتداد

ووفقًا للتقارير الصحيفة التي تداولت الفترة الماضية، بإرتباط أسم كونتي بتولي تدريب مانشستر يونايتد بدلًا من سولشاير، الذي يقدم مستويات سيئة في المباريات الأخيرة مع الشياطين الحُمر، لكن كونتي فضل أن يختار توتنهام الذي يحتل المركز الـ8 في الدوري برصيد 15 نقطة.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إن كونتي المدير الفني السابق لأنتر ميلان الذي قاد الفريق للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، قرر كسر صمته والتحدث عن لماذا لم يقبل تولي تدريب السبيرز الصيف الماضي.

وتابعت الصحيفة، في حديث كونتي لموقع توتنهام قال:«أنا سعيد للغاية بالعودة للتدريب، وذلك عن طريق هذا النادي الذي يطمح لأن يكون بطلًا مرة أخرى».

وأردفت الصحيفة على لسان كونتي :«توتنهام يمتلك واحد من أفضل الملاعب في العالم، فهو على طراز حديث، ولا أطيق الأنتظار حتى أبدأ العمل مع هذا النادي، ولأنقل الحماس والتصميم للفريق وللمشجعين كما تعودت كلاعب ومدرب».

وعن عدم توليه التدريب الصيف الماضي لتوتنهام قال كونتي:« لم أقبل تولي تدريب الفريق الصيف الماضي، بسبب إنتهاء العلاقة بيني وبين إنتر ميلان مازالت حديثة، فلم أكن مستعدًا لخوض ممارسة التدريب في هذا الوقت، ولكن تصميم وحماس دانيال ليفي رئيس النادي في رغبته بتكليفي هذه المهمة نجحت، وقررت أغتنام هذه الفرصة بإقتناع شديد».

وعن موقف توتنهام، قالت الصحيفة، إن فابيو باراتشي مدير عام النادي، رحب بمواطنه الإيطالي كونتي، والذي عمل معه في يوفينتوس، وأشاد بسجله الحافل بالبطولات، فهو يمتلك خبرة واسعة وبطولات في إيطاليا وإنجلترا.

سيحصل الإيطالي كونتي على 290 ألف جنية إسترليني في الأسبوع، وسيتم دعم الفريق بصفقات تبلغ قيمتها 150 مليون جنية إسترليني في الميركاتو الشتوي.