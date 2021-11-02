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جونسون: على بريطانيا التعلم من إسرائيل

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جونسون: على بريطانيا التعلم من إسرائيل جونسون: على بريطانيا التعلم من إسرائيل

جاء تصريح جونسون خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة المناخ في مدينة جلاسكو البريطانية «COP26»، الذي أكد خلاله أن على بلاده التعلم من حملة تطعيم الجرعة الثالثة للقاح كورونا التي أجرتها إسرائيل.

وأثنى بوريس جونسون على إسرائيل ومدى تعاطيها مع ، قائلا: «علينا التحرك بسرعة إسرائيلية».

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد الماضي، إن حكومته بصدد تخصيص 10 مليارات شيكل (3.11 مليارات دولار)، لمواجهة الموجات المستقبلية من فيروس كورونا.

وقال بينيت خلال اجتماع حكومته إن هذا المبلغ سيكون بمثابة « أمان اقتصادية وطبية» لموجات كورونا المستقبلية، على ما أفادت قناة «كان» الرسمية.

المصرى اليوم

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