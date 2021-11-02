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حملة أمنية مكثفة لضبط المتاجرين بالمخدرات في الإسكندرية

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حملة أمنية مكثفة لضبط المتاجرين بالمخدرات في الإسكندرية حملة أمنية مكثفة لضبط المتاجرين بالمخدرات في الإسكندرية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن (الإسكندرية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (برج العرب- أول العامرية- ثان العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

كما تم ضبط ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب.. وبحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول
كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية- له معلومات إجرامية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية..وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول
كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية..وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون و400 الف جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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