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الرئيس الروسي: الطائرات دون طيار «خطيرة للغاية» ولدينا 2000 منها

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الرئيس الروسي: الطائرات دون طيار «خطيرة للغاية» ولدينا 2000 منها الرئيس الروسي: الطائرات دون طيار «خطيرة للغاية» ولدينا 2000 منها

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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الطائرات دون طيار بأنها «خطيرة للغاية»، مشيرا إلى أن بلاده تعلمت صد مثل هذه الهجمات بشكل فعال، جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن القوات المسلحة الروسية ومجمع الصناعي العسكري.

وأضاف بوتين نحن نعلم جيدًا كيف أثبتت نفسها في النزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة ومدى فعاليتها ومدى خطورتها بالنسبة لنا، مع الأخذ في الاعتبار ما رأيناه في سوريا- هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار. لقد تعلمنا أن نصد هذه الهجمات بشكل فعال للغاية.

وأكد أن الجيش الروسي مزود بأكثر من ألفي طائرة دون طيار.

وكشف مدير الشركة المطورة للطائرة المسيرة «مختبر المستقبل»، ألكسندر ليميك، أن الشركة بصدد توريد طائراتها من طراز «قاناتوخود» إلى وفيتنام ودول أخرى، وجاءت تصريحات ليميك لوكالة «سبوتنيك».

طائرات «قاناتوخود» هي عبارة عن طائرات لتشخيص وصيانة خطوط الطاقة الكهربائية العالية، كما أنها طائرة متعددة المروحيات يتم التحكم فيها عن بُعد ومجهزة بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بالإضافة إلى عربة يمكن تركيبها على الطائرة وإزالتها في أي وقت وبهذه الطريقة تمكن الفريق الذي يسير الطائرة من تحريك العربة على طول خطوط الطاقة.

المصرى اليوم

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