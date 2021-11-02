«زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد دفع 50 جنيها لها».. مبروك عطية يكشف حكم طلبها

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ورد سؤال للدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في لقائه بمتابعيه عبر البث المباشر على قناته الرسمية على «يوتيوب»، يقول فيه السائل: «زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها 50 جنيها فهل هذا يرضي الله؟».

وقال «عطية»، ردًا على السائل: «لو حد صغير بيجاوبك هيقولك لأ؟»، ناصحًا السائل بأن يحمل طلبها بالمال من باب المداعبة.

وفسر عطية سلوك الزوجة وهي في حالة كانت حكيمة وعاقلة وكان زوجها بخيلًا، فتستغل وقت رغبته حتى تأخذ منه مصروف المنزل، وذلك بدلًا من أن تجلسه في «قعدة رجالة» وتطالبه بالمصروف، أو تتجه للمحكمة لتطالبه به.

وتابع: «أما لو إنت مغرق بيتك خيرات ومش مخليها عاوزة حاجة ومديها مصروف إيد وبتطلب منك لا وجه لها»، مؤكدًا أن الصداق يدفع مرة واحدة، ونقدم بعضه، ولكن المرأة في الإسلام تستحقه كله بمجرد الدخول عليها، وتنتهي قصة المهر.