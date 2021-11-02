الإسماعيلي على صفيح ساخن.. طلعت يوسف يتمسك بالشرط الجزائي..والكومي يهدد اللاعبين

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شهد النادي الإسماعيلي أحداثًا ساخنة في الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الجديد، ضد طلعت يوسف، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في أول مباراتين بمسابقة الدوري بعد خسارته أمام الأهلي برباعية نظيفة وأمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وقرر الكومي، إقالة طلعت يوسف، من منصبه وتعيين محمد صلاح أبوجريشة، مديرًا فنيًا مؤقتًا ليقود الفريق في مباراة البنك الأهلي المقبلة، رافضًا منح المدير الفني السابق الشرط الجزائي، مبررًا ذلك بتغيبه عن مران الفريق خلال الثلاثة أسابيع الماضية، مؤكدًا :«إذا رغب في الحصول على الشرط الجزائي، عليه التحرك قضائيًا.

ومن جانبه رفض طلعت يوسف، تقديم استقالته من منصبه، بشكل رسمي، لكي يتمكن من الحصول على الشرط الجزائي في المنصوص عليه عقده مع الدراويش والمقدر بشهرين، مؤكدًا أنه يطالب رئيس نادى الاسماعيلى بالمخاطبة رسميا في حالة الرغبة برحيل الجهاز الفنى الحالى عن الفريق الأصفر.

وقال طلعت يوسف، :«يحيى الكومي، أنهى علاقته معي قبل أن تبدأ، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة وتجاوزه في حقي»، مؤكدًا :«أسلوب حوار رئيس الإسماعيلي الجديد، غير مقبول على الاطلاق..رئيس الإسماعيلي، مش عارف هو بيقول ايه ويتكلم عن مين؟!».

وفي السياق ذاته، رهن يحيى الكومي، صرف المسحقات المتأخرة للاعبي الفريق، بتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، بداية من مواجهة البنك الأهلي، المقرر لها بعد غدٍ الخميس، على ستاد الإسماعيلية، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد الكومي، جلسة مع اللاعبين أمس الاثنين، من أجل دعمهم وتحفيزهم قبل المواجهة المقبلة، مطالبًا منهم بضرورة تقديم مستوى مميز وبذل أقصى جهد لهم في المباريات المقبلة، من أجل تصحيح مسار الفريق، كما هددهم بتوقيع عقوبات رادعة، حال تحقيق الفريق أي نتائج سلبية.