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أمريكا تعاقب إثيوبيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى تيجراي

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أمريكا تعاقب إثيوبيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى تيجراي أمريكا تعاقب إثيوبيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى تيجراي

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلغاء المعاملة التفضيلية في التجارة لإثيوبيا، بسبب انتهاكات الحقوق في حملتها العسكرية على منطقة تيجراي المضطربة.

وكان قد دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أطراف الصراع الإثيوبي الداخلي، إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وبدء مفاوضات غير مشروطة، بعد توسع نطاق القتال الدائر شمالي البلاد.

وأكد أن استمرار الصراع يطيل أجل الأزمة الإنسانية في المنطقة الشمالية من البلاد.

وانفجرت الحرب الداخلية بعدما اتهمت أديس أبابا الجبهة بالاعتداء على مواقع للجيش، وتمكنت الجبهة من شن هجوم مضاد في الماضي استعادت من خلاله عاصمة الإقليم، ميكيلي، وأماكن أخرى واسعة، وفقا لوكالة «سبوتينك».

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