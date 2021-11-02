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بريطانيا وأمريكا والصين والهند وأوروبا يسعون لتعزيز إنتاج للصلب مع انبعاثات قرب الصفر

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بريطانيا وأمريكا والصين والهند وأوروبا يسعون لتعزيز إنتاج للصلب مع انبعاثات قرب الصفر بريطانيا وأمريكا والصين والهند وأوروبا يسعون لتعزيز إنتاج للصلب مع انبعاثات قرب الصفر

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قالت البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء إن بريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي سيسعون لتعزيز إنتاج الصلب مع انبعاثات قرب الصفر في كل مناطق العالم بحلول العام 2030 .

وقالت بريطانيا في البيان إن 40 من زعماء العالم وافقوا على خطة لتقديم تكنولوجيا نظيفة وميسورة التكلفة في أرجاء المعمورة بحلول 2030 .
وبالإضافة إلى الصلب، ستركز الخطة أيضا على الطاقة والنقل البري والهيدروجين والزراعة.

وقال البيان إن الدول التي وافقت على الخطة تمثل أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

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