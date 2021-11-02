لمنع العدوى بـ«كورونا».... «كارت ذكي» لتسليم الطلاب لذويهم بإحدى المدارس بالقاهرة

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في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان استكمال العام الدراسي لنهايته من خلال تفعيل الإجراءات الاحترازية بكافة أشكلها، أعلنت إحدى المدراس بمحافظة القاهرة، عن بدء تطبيق آلية جديد لمنع الإصابة بالفيروس، حيث قامت مدرسة طيبة المعادي بتطبيق تقنية حديثة تُعرف بـ (Qmatics System) واستخدامها في تسليم التلاميذ لأولياء أمورهم بعد نهاية اليوم الدراسي.

أوضحت المدرسة، أن الهدف من تطبيق هذه التقنية هو منع التزاحم لوقاية التلاميذ وأولياء الأمور من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب واستكمال المسيرة التعليمية.

وقد قامت إدارة المدرسة، بتزويد بواباتها بأحدث التقنيات الالكترونية يسمي بنظام (Qmatics System) حيث قامت المدرسة بتسليم كارت ذكيDigital Card لكل ولي أمر حيث سيقوم كل ولي أمر بإظهاره فور وصوله على بوابات المدرسة أثناء عملية تسليم الطلبة لذويهم من البوابات، وعمل scan على الجهاز الزكي، حيث أن كل طالب له شفرة خاصة به، ويصل للمُدرس المناوب على الفصل فوراً «طلب استدعاء الطالب» باسمه عن طريق السيستم المقدم للمدرسة وبذلك يتم تسليم الطالب للإشراف ليسلمه لولي أمره بدون تكدس أو تزاحم وبأمان حيث ان الكارت الذكي يحمل شفرة فريدة لكل طالب.