مبعوث أمريكي: الجيش السوداني مارس «ضبط النفس» في مواجهة الاحتجاجات

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قال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان اليوم الثلاثاء إن الجيش السوداني أظهر «ضبط النفس» في رده على مظاهرات يوم السبت، فيما قال إنها علامة على إمكانية عودة تقاسم السلطة مع المدنيين.

وتحدث فيلتمان إلى الصحفيين عن تداعيات أحداث السودان في 25 أكتوبر، وذلك عبر الهاتف من واشنطن فيما يتناقض مع تقرير سابق عن أنه سافر إلى السودان.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ثلاثة محتجين قُتلوا بالرصاص وأصيب 38 على أيدي قوات الأمن مع خروج معارضي الحكم العسكري إلى شوارع مدينة أم درمان يوم السبت.

وقال فيلتمان إن عدد القتلى والمصابين «كبير جدا» لكن «بشكل عام... مارست الأجهزة الأمنية ضبط النفس»، كما ابتعد المتظاهرون عن المواقع العسكرية الحساسة، مما قلل من احتمالات اندلاع أعمال عنف.

وأضاف «أعتقد أن ذلك أظهر إدراكا من جانب الشعب السوداني نفسه بأنه يتعين عليهم توخي الحذر والعثور على طريقة للعودة إلى الشراكة المدنية العسكرية التي يتطلبها هذا الانتقال»، مكررا دعوة الولايات المتحدة لقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون.

وقال فيلتمان إن واشنطن «تدعم الحلول السودانية»، وتدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والسماح له بمواصلة عمله.

كان البرهان قد أطاح بحكومة حمدوك في 25 أكتوبر تشرين الأول ووضعه تحت الإقامة الجبرية مما دعا الدول الغربية لوقف مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى السودان.

وندد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن يوم الخميس باستيلاء الجيش السوداني على السلطة واعتقال القادة المدنيين بالبلاد. وتسبب الانقلاب في خروج السودان عن المسار الانتقالي الذي تأسس لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في 2023 في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.