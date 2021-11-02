مسؤول أفغاني: لا نعمل لمنع الفتيات من المدارس والجامعات وسنعلن أنباء سارة قريبا

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قالت حكومة طالبان في أفغانستان إنها ستعلن أنباء سارة قريبا عن السماح للفتيات في سن البلوغ بالعودة إلى مدارسهن لكنها حثت المجتمع الدولي على المساعدة في تمويل هذه العملية بعد أن تم وقف معظم المساعدات الخارجية.

وضمان حقوق النساء والفتيات إحدى أكثر القضايا حساسية التي تواجه طالبان منذ استيلائها على الحكم في أفغانستان إذ تطالبها الهيئات الدولية بإثبات احترامها لتلك الحقوق قبل أي نقاش بشأن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة.

وفي سبتمبر، تعرضت الحركة لإدانة عالمية عندما سمحت للفتية بالعودة إلى المدارس وطلبت من الفتيات البالغات البقاء في بيوتهن إلى أن تسمح الظروف بعودتهن.

وقال وحيد لله هاشمي مدير البرامج الخارجية والمساعدات في وزارة التعليم لرويترز في مقابلة «إن شاء الله سيكون هناك إعلان هام لكل البلاد وللأمة كلها».

وقال «لا نعمل لشطبهن من مدارسنا وجامعاتنا».

وعادت الفتيات البالغات إلى المدارس بالفعل في بعض المناطق في شمال البلاد لكن الأخريات ما زلن مضطرات لتلقي التعليم سرا في الوقت الذي تستمر فيه الانتقادات من دول من الولايات المتحدة إلى روسيا تطالب طالبان بتنفيذ وعودها السابقة.

وقال هاشمي «علماؤنا (الدينيون) يدرسونها (العودة إلى المدارس) وقريبا إن شاء الله سنعلنها للعالم».

ويماثل منع البنات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية النهج الذي سارت عليه طالبان عندما حكمت البلاد بين عامي 1996 و2001 ومنعت بشكل كبير عمل النساء.

وقال هاشمي «نريد أن نعلم وسنعلم نساءننا ورجالنا وأولادنا وبناتنا».